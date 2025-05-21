Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения

Семья обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» Далержона Мирзоева просит освободить сына и отправить его на родину. Об этом сообщает портал «Сиб. фм».

Родственники Далержона Мирзоева пожаловались на тяжелое финансовое положение и нехватку еды. Они настаивают на его освобождении из следственного изолятора и отправке на родину в Таджикистан, чтобы он мог обеспечить своих четверых детей. По информации издания, спустя год после трагических событий, отец Далержона вынужден работать таксистом, чтобы прокормить 11 членов семьи.

«За год от него не было ни одного звонка. Если бы он знал, как нам тяжело. Наша невестка больна, жена Далержона. Дети страдают, они голодны и несчастны», — рассказала Гулракат Мирзоева.

Мать обвиняемого отметила, что за год заключения Мирзоев ни разу не связывался с семьей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной.

Ранее террорист из »‎Крокуса»‎ заявил, что специально сбил ребенка на переходе, пытаясь скрыться.