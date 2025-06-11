Отец Илона Маска заинтересовался советским двигателем времен ВОВ

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в ходе своего первого визита в Москву побывал на одном из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), производившем снаряды во время Великой Отечественной войны, где заинтересовался устройством двигателя, который выпускался там для нужд фронта. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Что именно заинтересовало Маска-старшего, неизвестно. Издание предполагает, что гостя восхитил образец советской инженерной мысли, который производился в ограниченных количествах, вручную и с максимальной точностью.

Эррол Маск посетил Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который прошел на территории кластера «Ломоносов» 9 и 10 июня. На сайте мероприятия он представлен среди спикеров как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».

Предприниматель прибыл в столицу 7 июня и успел прогуляться по Красной площади, пообедать борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнить Москву с Древним Римом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эррол Маск заявил, что научился верить своему сыну.