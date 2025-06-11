На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Илона Маска заинтересовался советским двигателем времен ВОВ

Бизнесмен Эррол Маск заинтересовался советским двигателем времен ВОВ
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в ходе своего первого визита в Москву побывал на одном из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), производившем снаряды во время Великой Отечественной войны, где заинтересовался устройством двигателя, который выпускался там для нужд фронта. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Что именно заинтересовало Маска-старшего, неизвестно. Издание предполагает, что гостя восхитил образец советской инженерной мысли, который производился в ограниченных количествах, вручную и с максимальной точностью.

Эррол Маск посетил Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который прошел на территории кластера «Ломоносов» 9 и 10 июня. На сайте мероприятия он представлен среди спикеров как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».

Предприниматель прибыл в столицу 7 июня и успел прогуляться по Красной площади, пообедать борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнить Москву с Древним Римом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эррол Маск заявил, что научился верить своему сыну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами