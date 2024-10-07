Мужчина за 22 года высадил 40 тыс. деревьев, чтобы в его городе был парк

Мужчина из Бразилии за 22 года высадил 40 тысяч деревьев, чтобы в его городе появился большой парк, пишет Oddity Central.

Элио да Силва, 73-летний пенсионер и бывший бизнесмен из Бразилии, за последние два десятилетия превратил заброшенную территорию в городе Сан-Паулу в настоящий зеленый оазис. Начиная с 2002 года, он посадил 40 тысяч деревьев, сделав это по своей инициативе. Место, которое раньше славилось уровнем преступности, в итоге стало центром притяжения для туристов.

По словам мужчины, свыше 88% высаженных деревьев прижились, став домом для 45 видов птиц. Сейчас да Силва продолжает свою работу и хочет достичь отметки в 50 тысяч саженцев.

«Моя мотивация исходит от самих деревьев, потому что они делают нас счастливыми, даря цветы, плоды и свежий воздух», — рассказал Элио.

Бразилец тратит около $7000 в год на свои экологические усилия, однако считает это стоящей инвестицией для общества. Несмотря на критику в начале своего пути, сегодня его признают местным героем, и множество людей охотно принимают участие в его деле.

Ранее африканец установил мировой рекорд по количеству обнятых деревьев за час.