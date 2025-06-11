Гидрометцентр спрогнозировал похолодание и дожди в Москве на предстоящих выходных

Синоптик Вильфанд: на длинных выходных в Москве будет прохладно и дождливо

Жителей Москвы в предстоящие четырехдневные выходные ожидает прохладная погода с дождями. Вода в водоемах станет заметно холоднее, после нагрева на предыдущих выходных, поэтому жителям и гостям столицы лучше отказаться от купания в ближайшее время, сообщил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

12 июня в Москве ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Воздух днем прогреется до +18…+23 градусов в области и до +21…+22 градусов в столице. Ночью прогнозируется от +10 до +12 градусов, с пятницы погода будет преимущественно облачной, а кратковременные дожди станут заметнее. С 14 июня ожидаются уже продолжительные дожди и понижение температуры воздуха до +17 градусов, рассказал Вильфанд.

«Возвращение к супер теплой погоде не прогнозируется в ближайшее время», — добавил синоптик.

Он призвал не разрешать в ближайшие дни детям окунаться в водоемы, так как вода станет холодной. В прошлые выходные на фоне жаркой погоды вода прогрелась до +20 градусов, но сейчас ночью ее температура не выходит за диапазон от +10 до +13 градусов. К выходным днем она будет на уровне +17…+18 градусов.

«Каждый человек сам решает для себя, подходит ли такая температура для купания, однако детям точно не рекомендуется заходить в воду», — подчеркнул Вильфанд.

Напомним, также синоптик сообщал, что на этой неделе в целом на территории всей центральной части европейской России ожидается дождливая погода с температурой в пределах 16-21 градуса. Начиная с 13 июня прогнозируется ухудшение погодных условий с дождями и понижением температуры до 16–21 градуса по всему региону.

Ранее врач назвал идеальное время купания в водоемах для сердечников.