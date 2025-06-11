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Собаководам рассказали, как кормить питомца в жару

Кинолог Голубев: в жару собаку необходимо кормить легкой пищей
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Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

В жаркую погоду собаку необходимо кормить легкоусвояемой пищей, а также обеспечить достаточным количеством воды. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, если собака ест сухой корм, проблем быть не должно, поскольку в профессиональных линейках имеются все необходимые витамины и микроэлементы.

«А вот питомец, который приучен к натуральной еде, в жару должен быть под особым контролем: нужно следить за качеством мяса, избегать скоропортящихся продуктов, не оставлять еду в миске», — предупредил эксперт.

Он добавил, что в жару не стоит заставлять собаку есть, поскольку при высоких температурах потребность в пище у нее может измениться.

До этого Голубев рассказал, какие продукты нельзя давать питомцу. По его словам, собакам не подходят виноград, абрикосы, слива, вишня, черешня, лук, чеснок и орехи. Все эти продукты содержат опасные вещества. Кроме того, следует исключить жареное, копчености, соления, мучные изделия и шоколад, отметил специалист.

Ранее кинолог назвал причины ожирения у собак.

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