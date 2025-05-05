Кинолог назвал причины ожирения у собак

Ожирение — это опасное для собак состояние, которое чревато тяжелыми последствиями: от ортопедических нарушений до сердечных заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Проблемы с лишним весом у питомца могут возникать из-за эндокринных заболеваний, генетической предрасположенности, несбалансированного питания, низкой физической активности, а также после кастрации/стерилизации, рассказал эксперт.

«Любое заболевание, в том числе и ожирение, проще отследить на ранних этапах, чем лечить уже запущенный случай. Предотвратить проблему с лишним весом у собаки помогут два важных фактора: своевременное посещение ветеринарного врача и ответственное поведение хозяина», — подчеркнул Голубев.

По его словам, чтобы понять, что у собаки присутствует лишний вес, важно знать стандарты породы (один из них — норма веса), а также оценивать питомца визуально. В норме ребра животного и позвоночник легко найти, собака при этом выглядит подтянутой и не испытывает проблем с движением и дыханием.

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