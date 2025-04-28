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Соседи пожаловались на мужчину, который изгоняет нечистую силу частым мытьем полов

Сингапурцы пожаловались на изгоняющего злых духов мытьем полов пенсионера
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Lianhe Zaobao/Shin Min Daily

В Сингапуре жители одного из домов в ужасе от пожилого соседа, который ежедневно по десять раз моет в общих помещениях полы, чтобы побороть злых духов. Об этом сообщает Mustsharenews.

70-летний господин Ван, проживающий в доме 206 по улице Марсилинг-драйв рассказал, что его 78-летний сосед с фамилией Вэнь якобы полагает, что мужчина наложил на его семью порчу, поэтому целыми днями драит полы в общем коридоре водой с едким запахом. Мужчина отметил, что этим дело не ограничивается: господин Вэнь каждую ночь в течение пяти минут проводит «очищающий ритуал» с поющей чашей, не давая другим жильцам спать.

Проживающая в одной из квартир рядом женщина рассказала, что сломала лодыжку в январе 2025 года, поскользнувшись на мокром полу. Она утверждает, что пожилой сосед вылил на ее дверь и обувь рядом с ней воду с химикатами, от чего обувь испортилась, а замок заржавел.

Нарушитель спокойствия в беседе с журналистами обвинения соседей отрицал. Пенсионер отметил, что никому не мстит, а «просто изгоняет злых духов». Для этого, по словам Вэня, он использует «воду для изгнания нечистой силы», в которую добавляет уксус и анис.

Ранее в Мурманской области сельчанин из-за обиды сжег машину соседа.

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