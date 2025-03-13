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Из здания правительства Ростовской области предложили изгнать бесов

Экс-депутат Федяев предложил освятить здание администрации Ростовской области
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Евгений Федяев/VK

Бывший депутат заксобрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев предложил освятить здание регионального правительства «для защиты от коррупции и изгнания бесов». Об этом сообщает Telegram-канал RTVi.

Автор инициативы подчеркнул, что последние 15 лет регион лидирует по количеству коррупционных преступлений. В частности, в 2024 году было возбуждено 363 уголовных дела при исполнении нацпроектов «Демография» и «Жилье». Федяев уточнил, что в целом число коррупционных преступлений выросло на 23%.

«Он также выложил видео, в котором высмеял ушедшего в отставку в январе 2025 года главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. В ролике два священника из популярного мема приходят освятить кабинеты чиновников, но видят там то, «что подвергло их в ужас», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

До этого Городская Дума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку главы администрации Алексея Логвиненко.

Ранее экс-премьера Карелии назначили главой правительства Курской области.

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