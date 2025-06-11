На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали идею Макрона запретить соцсети детям

Депутат Милонов: дети должны заходить в соцсети с разрешения родителей
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Выход в сеть без разрешения взрослого — это преступление, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.

«Социальные сети для детей должны быть только с разрешения родителей. Выход ребенка в свободное общение, неконтролируемое, со всевозможными рисками без санкции родителей — это, безусловно, преступление. И социальные сети обязаны запрашивать разрешение совершеннолетних представителей, родителей или законных представителей. То, что сейчас происходит, — это нарушение семейного кодекса», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что социальные сети заинтересованы в «максимальном количестве подписчиков», а родителям важнее всего защитить детей. Депутат напомнил, что еще «пять лет назад» предлагал, чтобы в соцсети можно было заходить после верификации через «Госуслуги».

«И [это] ситуации, потенциально опасные для психического и физического здоровья подростков. Социальные сети заинтересованы в максимальном количестве подписчиков, а мы заинтересованы в максимальной защите наших детей. И я уже лет пять назад предложил, чтобы в социальные сети стало возможно заходить только после верификации через «Госуслуги», только с разрешения родителей. Тогда в том числе и мои коллеги по Госдуме, представители Минцифры, резко высказались против, поскольку, судя по всему, социальные сети почувствовали, что их база уменьшится. Но это необходимое условие для соблюдения требований Семейного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса тоже в части», — сказал он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет запретить французским детям ножи и соцсети после нападения 15-летнего школьника на сотрудницу колледжа. Он считает, что подростки становятся более агрессивными из-за социальных сетей.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить торговлю энергетиками рядом со школами и больницами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами