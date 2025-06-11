В Госдуме поддержали идею Макрона запретить соцсети детям

Выход в сеть без разрешения взрослого — это преступление, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.

«Социальные сети для детей должны быть только с разрешения родителей. Выход ребенка в свободное общение, неконтролируемое, со всевозможными рисками без санкции родителей — это, безусловно, преступление. И социальные сети обязаны запрашивать разрешение совершеннолетних представителей, родителей или законных представителей. То, что сейчас происходит, — это нарушение семейного кодекса», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что социальные сети заинтересованы в «максимальном количестве подписчиков», а родителям важнее всего защитить детей. Депутат напомнил, что еще «пять лет назад» предлагал, чтобы в соцсети можно было заходить после верификации через «Госуслуги».

«И [это] ситуации, потенциально опасные для психического и физического здоровья подростков. Социальные сети заинтересованы в максимальном количестве подписчиков, а мы заинтересованы в максимальной защите наших детей. И я уже лет пять назад предложил, чтобы в социальные сети стало возможно заходить только после верификации через «Госуслуги», только с разрешения родителей. Тогда в том числе и мои коллеги по Госдуме, представители Минцифры, резко высказались против, поскольку, судя по всему, социальные сети почувствовали, что их база уменьшится. Но это необходимое условие для соблюдения требований Семейного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса тоже в части», — сказал он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет запретить французским детям ножи и соцсети после нападения 15-летнего школьника на сотрудницу колледжа. Он считает, что подростки становятся более агрессивными из-за социальных сетей.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить торговлю энергетиками рядом со школами и больницами.