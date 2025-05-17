Многодетная мать избивала и морила голодом четверых детей

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая регулярно избивала несовершеннолетних детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемая регулярно наносила побои своему восьмилетнему сыну. Женщина била мальчика резиновым шлангом и веником по телу. Также многодетная мать не исполняла обязанности по воспитанию еще троих детей, самому младшему из которых шесть лет.

Женщина злоупотребляла спиртными напитками, бросала детей дома одних и не кормила. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении матери было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее в Омске отец полтора года избивал дочь.