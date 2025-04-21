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На Бали врачи убеждали россиянку в необходимости вскрыть ее маленькому сыну череп

Осторожно, новости: на Бали ребенку из РФ врачи хотели вскрыть череп
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Depositphotos

Мальчику из России едва не провели операцию на черепе во время поездки на Бали. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По словам матери, семилетний ребенок остался с няней и в какой-то момент случайно упал со второго этажа. Родители повезли сына в больницу, к моменту прибытия у него начались судороги и рвота.

«Она умоляла о помощи, но медсестра лишь дала ей пакетик для рвоты и салфетку», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время ребенка осмотрел нейрохирург и заявил, что хирургическое вмешательство ему не нужно. Однако на следующий день другой специалист якобы запугал ее и намеренно преувеличил диагноз, призывая согласиться на операцию по вскрытию черепа.

Родители не поверили медику и связались с российскими врачами, которые не увидели необходимости в операции. Тем не менее, местный специалист настаивал на своем.

По словам матери, для подготовки к операции ребенку два дня не давали пить и есть, но позже от операции отказались.

«Через день врач сказал, что «операцию можно было сделать для профилактики», – сообщается в публикации.

На данный момент с мальчиком все хорошо, его жизни ничего не угрожает. Как полагает женщина, местные врачи пытаются заработать на путешественниках.

Ранее во Вьетнаме на россиянку напали из-за того, как она общалась с подругой на улице.

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