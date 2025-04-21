На Бали врачи убеждали россиянку в необходимости вскрыть ее маленькому сыну череп

Мальчику из России едва не провели операцию на черепе во время поездки на Бали. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По словам матери, семилетний ребенок остался с няней и в какой-то момент случайно упал со второго этажа. Родители повезли сына в больницу, к моменту прибытия у него начались судороги и рвота.

«Она умоляла о помощи, но медсестра лишь дала ей пакетик для рвоты и салфетку», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время ребенка осмотрел нейрохирург и заявил, что хирургическое вмешательство ему не нужно. Однако на следующий день другой специалист якобы запугал ее и намеренно преувеличил диагноз, призывая согласиться на операцию по вскрытию черепа.

Родители не поверили медику и связались с российскими врачами, которые не увидели необходимости в операции. Тем не менее, местный специалист настаивал на своем.

По словам матери, для подготовки к операции ребенку два дня не давали пить и есть, но позже от операции отказались.

«Через день врач сказал, что «операцию можно было сделать для профилактики», – сообщается в публикации.

На данный момент с мальчиком все хорошо, его жизни ничего не угрожает. Как полагает женщина, местные врачи пытаются заработать на путешественниках.

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