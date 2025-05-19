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Врач назвал скрытые причины чуткого сна и частых ночных пробуждений

Сомнолог Кудинов: очень чуткий сон – этот признак тревоги и депрессии
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Если человек мучается от слишком чуткого, поверхностного сна и частых пробуждений по ночам без видимых причин, то это говорит о наличии психологических проблем. В том числе тревогу должны вызывать и частые позывы в уборную. Физически и ментально здоровый человек спит беспрерывно до пробуждения утром, рассказал член правления Ассоциации сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов Общественной Службе Новостей.

Бессонница и чуткий сон зачастую связаны с тревожным расстройством – если человек находится в постоянном стрессе, если сложно заснуть, а любые внешние раздражители будут его будить. Также это может говорить о наличии депрессии, при которой человек часто засыпает быстро, но среди ночи пробуждается и вновь заснуть уже не может.

В борьбе с бессонницей и частыми пробуждениями нужно исходить из причин проблемы, которые можно выяснить у врача.

«Если это депрессия, то лечим ее. Если это тревожное расстройство, то занимаемся тревогой. Бессонница — это всегда следствие чего-то, поэтому все мероприятия по улучшению качества сна направлены как раз на устранение ее причины», — пояснил Кудинов, подчеркнув, что если речь идет о серьезном заболевании без помощи психотерапевта не справиться.

Для снижения тревоги он посоветовал в первую очередь наладить режим и ввести информационную гигиену – вечером нужно снизить объем потребляемой стрессовой информации. Вместо этого полезны физические нагрузки – например, прогулки перед сном.

Если частые пробуждения связаны с позывами в уборную, то это тоже сигнал о нарушении в работе организма, так как у здорового человека почки работают так, что человек просыпается только утром с наполненным мочевым пузырем, отметил врач. Если ночью по этой причине просыпаться приходится чаще одного раза, то нужно пройти обследование у врача.

Бывает, что причиной пробуждения становится храп и апноэ, что, в свою очередь, провоцирует нарушение работы почек. В этом случае необходимо обратиться к сомнологу, так как остановки дыхания во сне чреваты инсультами, инфарктами, и другими тяжелыми последствиями, заключил врач.

До этого Кудинов также предупредил, что спать днем полезно только в случае, если это не отражается на качестве ночного сна. При этом важно, чтобы длительность дневного отдыха не превышала получаса, так как в противном случае вместо пользы можно нанести вред своему здоровью.

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