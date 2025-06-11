Россиянин не хотел платить штраф и угрожал взорвать отдел полиции в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга задержан приезжий из Самары, который угрожал взрывом в отделе полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

45-летний житель Самары был доставлен в отдел полиции по улице Хошимина. Мужчина не хотел оплачивать штраф за проживание в Петербурге без паспорта и дал волю эмоциям. Он заявил, что взорвет участок.

Стражи порядка восприняли угрозу всерьез. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, задержанному может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого на Ямале мужчина не смог купить алкоголь ночью и пригрозил взорвать магазин. На место вызвали полицию, прибывшие полицейские обследовали помещение и прилежащую территорию, но не нашли ничего, что напоминало бы взрывное устройство. Дебошира задержали и доставили в отдел внутренних дел, где составили в его отношении административный протокол.

Ранее пенсионер из Петербурга пригрозил устроить взрыв из-за отсутствия горячей воды.