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Врач рассказала о препарате, из-за которого российские школьницы впали в кому

В России призвали разобраться с аптекой, продавшей ученицам препарат без рецепта

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Freepik

Препарат, из-за которого школьницы из Краснодара могли впасть в кому, должен продаваться в аптеках только по рецепту. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

«Поэтому необходимо выяснить, какая аптека допустила такую продажу. Вероятно, с этой аптекой следует провести разбирательство», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, обычно такой препарат назначают людям с болезнями спинного мозга и при центральном параличе. В случае передозировки у пациента могут возникнуть проблемы с поперечно-полосатой мышцей и дыхательным центром, предупредила Суворинова.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что впавшие в кому школьницы из Краснодара могли употребить таблетки из аптеки. На данный момент все четыре школьницы вышли из комы. Одна из них и рассказала врачам о таблетках. Отмечается, что одним из побочных действий препарата, который они употребили, как раз является кома. Сейчас все несовершеннолетние находятся в отделении реанимации в стабильном состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в петербургской аптеке пара напала на фармацевта ради телефона.

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