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Россиянам рассказали, почему стоит отказаться от жареной курицы в поезде

Специалист Коломацкая: россиянам стоит отказаться от жареной курицы в поезде
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Shutterstock

Россиянам не стоит брать жареную курицу в поезд, потому что ее запах может доставлять дискомфорт другим пассажирам. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По ее словам, в условиях совместного нахождения в замкнутом пространстве пассажирам важно стараться сделать поездку комфортной для всех. Она также посоветовала отказаться от парфюма и другой сильно пахнущей пищи.

«Смотреть в поезде видео или прослушивать голосовые сообщения без использования наушников тоже некрасиво. А если надо поговорить по телефону, лучше выходить в тамбур, чтобы никому не мешать. Кроме того, не следует устраивать шумных ночных посиделок. Тем же, кто оказался попутчиком таких «веселых» соседей, советую во избежание прямого конфликта просить проводника помочь разобраться с ситуацией», – добавила Коломацкая.

Специалист отметила, что по общим правилам пассажиры верхних полок могут присесть на нижние, если вежливо попросят об этом своих попутчиков. Она уточнила, что столиком между нижних полок могут пользоваться все пассажиры купе.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева до этого говорила, что посетителям пляжа не стоит переодеваться при всех, завернувшись в полотенце, громко включать музыку и устраивать большой пикник. Она отметила, что люди приходят туда для отдыха, поэтому важно стараться не мешать друг другу.

Ранее тренеры назвали россиянам главные правила этикета в спортзале.

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