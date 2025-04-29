Тренеры назвали россиянам главные правила этикета в спортзале

Многие россияне во время посещения тренажерного зала чувствуют себя там неловко – об этом сообщил каждый четвертый участник недавнего опроса. При этом есть и те, кому небольшая неловкость пошла бы на пользу – они нарушают правила этикета в спортзале, отвлекая других от тренировки и даже создавая опасные ситуации. Касаются нормы съемки упражнений, внешнего вида и отношения к оборудованию, выяснила у тренеров Pravda.Ru.

Отметим, что попытка сразу заниматься интенсивно и часто считается главной ошибкой начинающих спортсменов, которая приводит к быстрому отказу от спорта. Об этом газете «Известия» рассказала соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова. Она посоветовала начинать тренировки с коротких, но регулярных занятий — 10–15 минут в день будет достаточно, чтобы постепенно привыкнуть к физической нагрузке.

В тренажерный зал часто приходят инфлюенсеры, которые ведут там съемку. Согласно правилам, им следует найти тихое место, а также спросить у окружающих, не возражают ли они против съемки, так как могут случайно попасть в кадр. Нельзя бурно реагировать и обижаться, если кто-то испортил съемку, подчеркивает тренер и сооснователь OMNI Wellness Джош Дэвис.

Что касается советов, то это допустимо только в том случае, если человек, выполняющий упражнение, попал в опасную ситуацию и даже не догадывается об этом. Не рекомендуется также говорить в спортзале по телефону. А брать веса с чужой стойки можно только после получения на это разрешения после того, как тренирующийся человек завершил подход. В противном случае есть риск резко отвлечь его, что очень опасно.

Нельзя посещать спортзал без футболки или майки – на первом месте в этом вопросе должна стоять гигиена и комфорт окружающих.

Что касается звуков во время выполнения упражнений, то если человек берет тяжелые веса, это допустимо, но в разумных пределах – отвлекать весь зал не нужно, подчеркивают тренеры. Также они призвали всегда протирать за собой тренажеры – это важно даже в случае, если человек не вспотел – это считается элементарной вежливостью по отношению к окружающим людям.

В Госдуме до этого призвали ввести скидки на абонементы в спортзалы для людей, страдающих ожирением – депутаты направили соответствующую инициативу в Национальное фитнес-сообщество России. Авторы идеи полагают, что это поможет побудить их к активности, а также привлечь к тренировкам людей, которые не занимаются спортом в силу финансовых ограничений, убежден депутат.

Ранее была названа альтернатива занятиям в спортзале или пробежке.