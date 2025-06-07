В Тамбовской области подростка заподозрили в попытке диверсии на железной дороге

Baza: в Северске школьник откручивал болты и гайки на рельсах

В Томской области девятиклассник из города Северск стал фигурантом уголовного дела по подозрению в подготовке диверсии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным следствия, 16-летний подросток в конце апреля — начале мая откручивал крепежные элементы на железнодорожных путях в районе улицы Славского. Также он разобрал стыковую накладку рельса, что могло привести к серьезной аварии.

Движение поездов от действий мальчика не было нарушено и никто не пострадал. Самого подростка задержали. На него возбуждено уголовное дело за попытку совершения диверсии.

В начале июня в Приморском крае сотрудники УФСБ России по региону пресекли диверсию на участке Дальневосточной железной дороги. Как заявили в спецслужбе, двое 19-летних жителей Приморья по заданию спецслужб Украины попытались поджечь железнодорожные релейные шкафы. За это злоумышленники рассчитывали получить денежное вознаграждение.

Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии.