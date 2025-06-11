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Врач рассказал, как защититься от кори, распространившейся в России

Врач Тимаков: прививка защитит россиян от кори
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OneSideProFoto/Shutterstock

Вакцинация поможет россиянам защититься от кори, обычно прививку делают в детском возрасте. Об этом kp.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По его словам, иммунитет после этого у некоторых людей может сохраняться пожизненно, у других — нет.

«Причем, последний вариант с приходом ковида встречается все чаще. Поскольку есть гипотеза, что коронавирус способен частично «стирать», ослаблять иммунную память. Поэтому я советую единожды ревакцинироваться от кори всем своим пациентам в возрасте от 25 лет и старше», — отметил Тимаков.

Из Национального календаря профилактических прививок (НКПП) следует, что ревакцинация от кори предусмотрена не для всех. Ее могут бесплатно пройти взрослые в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), которые не болели, не были привиты или были привиты однократно, но не имеют сведений о прививках против кори. Кроме того, это могут быть люди в возрасте от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (медработники, сотрудники образовательных организаций, организаций торговли и так далее), если они не болели, не привиты, привиты однократно или не имеют сведений о прививках. В остальных случаях бесплатная ревакцинация от кори федеральным законодательством не гарантируется.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваний, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации. Ведомство особо выделило увеличение случаев кори, краснухи и коклюша. Медики связывают это с падением уровня коллективного иммунитета из-за отказа от прививок.

Ранее врач назвала причины распространения кори среди россиян.

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