«Пневмония и слепота»: врач назвала причины распространения кори среди россиян

В России отмечают тревожную статистику, которая говорит о возвращении ряда опасных заболеваний, ранее побежденных благодаря вакцинации населения. Так, с прошлого года регистрируются случаи заражения россиян корью – она поразила более 22 тысяч человек. Основная причина сложившейся ситуации – отказ от вакцинации, объяснила 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

От кори защищают две прививки – их хватает на всю жизнь, так как эта вакцина считается самой эффективной с точки зрения предупреждения заболеваний, отметила врач. Причем корь – крайне заразная болезнь, поэтому при отсутствии вакцинации передается очень быстро.

«Заражаются непривитые практически все, кто контактировал с инфицированным. Поэтому крайне важно привиться», — пояснила Мескина.

Часто пациенты с корью сталкиваются с тяжелыми формами заболевания, наиболее частые последствия – это круп, пневмония, нарушение свертываемости крови. Также на фоне болезни могут развиться энцефалиты, гепатиты, панкреатиты, воспаление мышц, миокардит. А одно из самых страшных последствий – это поражение глаз, грозящее слепотой, предупредила инфекционист.

Проявляется заболевание на первых порах как обычное ОРВИ – у человека наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, кашель. А через три-четыре дня на теле появляется сыпь – это означает, что наступил пик болезни. Причем никаких специфических лекарств от кори нет, лечение – симптоматическое.

«Учитывая, что прививка очень эффективна, распространение кори говорит о том, что у нас много непривитых. Вот и все», — заключила инфекционист.

Напомним, Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваний, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации, — это корь, краснуха и коклюш. Так, отмечается, что случаи кори чаще всего регистрировались в Москве, Дагестане и Московской области. Среди заболевших — почти 70% дети, чаще всего младше одного года. Почти 90% инфицированных не были привиты. От осложнений кори спасти не удалось как минимум четверых непривитых детей.

Краснуху выявили в 25 регионах — в 2024 году зарегистрированы 258 случаев. Вспышки произошли в Дагестане, Московской и Астраханской областях, а также в Москве. Выяснилось, что подавляющее большинство заболевших не были вакцинированы. Коклюшем заболели свыше 32 тысяч человек, 11 непривитых младенцев от последствий болезни спасти не удалось.

Ранее в детском саду на юге Москвы выявили случай заражения корью.