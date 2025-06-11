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Педагог года, работавшая в детском саду, совратила несовершеннолетнего

В США учительницу обвинили в совращении несовершеннолетнего
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Shutterstock

Учительницу из американского штата Алабама обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает The Latin Times.

49-летняя женщина по имени Хизер Озмент работала воспитательницей в детском саду при начальной школе. По данным полиции, она растлила школьника.

В каких именно условиях это произошло, не уточняется. Однако известно, что молодой человек не учился в заведении, где работала женщина, инцидент произошел за его пределами. Учительница якобы заманила пострадавшего к себе и приставала.

Известно, что педагог недавно стала учителем года в этом учреждении. После того как началось расследование, работницу отстранили от учебного процесса.

До этого в Германии мужчину-няню осудили за сексуальное насилие над своим подопечным. Несмотря на судимость по соответствующей статье ранее, он устроился присматривать за ребенком в семье матери-одиночки.

Мужчина спал с мальчиком в одной кровати и за несколько лет подверг ребенка насилию около 1000 раз. Мужчину приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Ранее учитель начальных классов развращал восьмилетних детей прямо в школе и получил срок.

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