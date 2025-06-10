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Учитель начальных классов развращал восьмилетних детей прямо в школе и получил срок

В Австралии учителя осудили за сексуальное насилие над детьми более 30 лет назад
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Depositphotos

Учителя начальной школы из Австралии осудили за сексуальное насилие в отношении учеников. Об этом сообщает Abc.net.

66-летний мужчина по имени Питер Джеффри Фармер совершал преступления в период с 1986 по 1988 год, но пострадавшая обратилась за помощью только несколько лет назад.

О наклонностях педагога стало известно, когда очевидица заметила, что мужчина странно ведет себя с детьми на школьном поле для игр. Женщина обратилась к администрации заведения, после чего учителя уволили и запретили находиться на территории школы.

Несмотря на это, мужчина оставлял пострадавшим записки и подарки в школе. Всем пострадавшим было около восьми лет. После этого он уехал из города.

В 2019 году одна из бывших студенток сообщила о приставаниях бывшего учителя, после чего сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Суд приговорил фигуранта к 6,5 года тюремного заключения.

Ранее учительницу лишили лицензии за совращение двух учеников в 1980-х годах.

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