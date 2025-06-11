Сторонники экс-президента Аргентины Киршнер разгромили парковку местного канала

Один из крупнейших в Аргентине телеканалов Todo Noticias сообщил о вандализме, которому подверглась парковка канала со стороны сторонников экс-президента Кристины Киршнер, приговоренной к шести годам тюрьмы. Информация размещена на сайте вещателя.

«Группа людей ворвалась в здание, разбила окна и телевизоры, висевшие на стенах, а также повредила автомобили», — сообщает телеканал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Данное СМИ известно своей оппозиционной позицией по отношению к Киршнер и последовательной критикой в ее адрес.

Во вторник Верховный суд Аргентины оставил в силе решение нижестоящей инстанции, признавшей Киршнер виновной в коррупции и приговорившей ее к шести годам лишения свободы. Суд также наложил на экс-президента пожизненный запрет на занятие государственных должностей.

После вынесения вердикта сотни сторонников Киршнер собрались возле здания возглавляемой ею партии и у ее дома.

Ранее Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.