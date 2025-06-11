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Экс-президенту Аргентины дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока

TN: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
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Marcos Brindicci/Reuters

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер, ранее признанная виновной в коррупционных преступлениях и приговоренная к шести годам лишения свободы, должна в течение пяти дней явиться в суд для начала отбывания наказания. Об этом сообщил телеканал TN со ссылкой на решение суда.

«У Киршнер есть пять дней на то, чтобы явиться перед судом и начать отбывать наказание», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Верховный суд Аргентины оставил в силе обвинительный приговор в отношении Киршнер.

В 2022 году Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1 млрд.

Ранее Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.

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