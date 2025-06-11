Депутат Гаврилов раскрыл формулу, по которой можно определить размер пенсии

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов объяснил, как гражданам предпенсионного возраста оценить размер будущей пенсии и определить, стоит ли продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле, установленной законом: сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), накопленных за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к результату прибавляется фиксированная выплата. С 1 января 2025 года стоимость одного балла составляет 145 рублей 69 копеек, фиксированная выплата — 8907 рублей 70 копеек. Например, при наличии 70 баллов будущая пенсия составит 18 297,30 рублей (70 * 145,69 + 8 907,70)», – пояснил он.

Гаврилов отметил, что проверить количество накопленных баллов и продолжительность страхового стажа можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также запросив выписку из индивидуального лицевого счета в отделении СФР.

«Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения имеют право на пенсию в 2025 году при соблюдении требований по стажу и баллам», — подчеркнул депутат.

Продолжая работать после достижения пенсионного возраста, гражданин имеет возможность ежегодно увеличивать количество баллов за счет страховых взносов, которые уплачивает работодатель.

«Максимально за один календарный год можно заработать до 10 баллов. Но есть нюанс: при продолжающейся официальной занятости пенсия фактически ниже, чем у неработающих пенсионеров — у работающего пенсионера прибавка будет происходить за счет баллов, а не через перерасчет фиксированной выплаты», – уточнил Гаврилов.

При принятии решения о продолжении трудовой деятельности важно учитывать текущее количество накопленных баллов, примерный размер будущей пенсии, необходимые расходы и возможные альтернативные источники дохода, считает Гаврилов.

«При относительно низком ИПК (около 30-40 баллов) продолжение работы может существенно изменить размер пенсии в будущем. При достаточно высоком ИПК (60-70 баллов и выше) экономическая выгода от дальнейших начислений может быть не столь значительной: хотя с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров вновь индексируется, фактический уровень выплат у этой категории остается заметно ниже, чем у тех, кто завершил трудовую деятельность ранее», — заключил депутат.

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