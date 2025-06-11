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Суд не разрешил следственные действия дома у белгородской чиновницы

Суд отказал полиции в обыске дома главы Минстроя Белгородской области
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Суд отклонил запрос полиции на проведение обыска у министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной. Этот шаг планировался в рамках расследования предполагаемых хищений бюджетных средств, связанных со строительством укрепсооружений на границе с Украиной, пишет «Коммерсантъ».

Суд пришел к выводу, что нет достаточных доказательств, указывающих на возможную причастность чиновницы к данным хищениям.

Белгородский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение Свердловского районного суда, который ранее отказал региональному УМВД в проведении обыска по адресу регистрации Козлитиной. Полиция намеревалась провести обыск в рамках уголовного дела, касающегося мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанного с манипуляциями при строительстве оборонительных линий на границе.

В соответствии с материалами апелляционного постановления, следственные органы считали, что в доме Козлитиной могут находиться предметы и документы, относящиеся к делу. Однако как первая инстанция, так и апелляционный суд пришли к выводу о недостаточности представленных доказательств. Обыск не был санкционирован, так как ходатайство полиции было поддержано лишь рапортом одного из сотрудников.

На данный момент следствие не раскрывает деталей уголовного дела и имена его участников. Однако из постановления суда следует, что версия правоохранительных органов заключается в том, что после подписания контрактов на строительство оборонительных объектов подрядчики могли проводить фиктивные операции, переводя 20% авансов на счета сторонних компаний и индивидуальных предпринимателей без фактических сделок. Эти средства затем обналичивались и передавались должностным лицам, ответственным за реализацию проектов и заключение контрактов. При этом конкретные суммы и названия подрядчиков в материалах дела не упоминаются.

На прошлой неделе новый фигурант появился в уголовном деле главы «Военторга» Владимира Павлова, обвиняемого в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей.

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