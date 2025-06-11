В Венгрии протест против закона об иностранном влиянии проходит под флагами ЛГБТ

В Будапеште проходит протест против законопроекта «о прозрачности общественной жизни», который вводит запрет на финансирование общественных организаций и СМИ из-за рубежа. Участники акции выражают свои взгляды под флагами Евросоюза и ЛГБТ-сообщества (признанного в России экстремистским и запрещенного), сообщает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация под названием «Гражданское сопротивление» была организована публицистом и телеведущим Робертом Пужером. На сцене выступали оппозиционные журналисты и блогеры.

Среди политиков с речью выступил независимый депутат Акош Хадхази, который в марте был оштрафован за попытку сорвать голосование по закону о запрете ЛГБТ-парадов, когда он поджег цветные дымовые шашки во время обсуждения.

Прочие выступления были посвящены критике законопроекта «о прозрачности». Демонстранты требуют не только отмены его обсуждения, но и осуждают действия венгерского правительства и премьер-министра Орбана, звучат призывы к его отставке и антироссийские лозунги.

До этого СВР сообщила, что Великобритания отобрала свыше ста сообществ студентов, феминисток и представителей ЛГБТ для подрывной работы в Грузии.

Ранее оппозиция Молдавии обвинила власти в попытке заменить православие на ЛГБТ.