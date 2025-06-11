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Девочку унесло сильным течением в Ханты-Мансийске

Унесенную течением в Ханты-Мансийске девочку ищут спасатели и волонтеры
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ГУ МЧС России по ХМАО-ЮГРЕ

В Ханты-Мансийске пропала 11-летняя девочка, ее унесло течением в районе протоки Ходовая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

По данным ведомства, девочка 2014 года рождения отдыхала с другими подростками у воды неподалеку от садового общества «Кооператор». В какой-то момент школьницу унесло сильным течением.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Поисковые мероприятия продолжаются. Судьба девочки остается неизвестной.

В конце мая в Бурятии ребенок забежал в заросли кустов на реке и пропал. По данным следствия, трое мальчиков в тот день пришли на реку Селенгу купаться. Двое из них забрались в воду и в какой-то момент начали тонуть. На помощь детям бросился местный житель с супругой, которые заметили неладное. Пока они помогали мальчикам в воде, третий забежал в заросли, после чего пропал. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.

Ранее в Москве семилетний мальчик уехал от мамы на самокате и пропал.

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