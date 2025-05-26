В Бурятии ребенок забежал в заросли кустов на реке и пропал

В Бурятии сотрудники экстренных служб ищут семилетнего мальчика, который пропал во время ЧП на реке. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в селе Брянск в Кабанском районе 25 мая. По данным следствия, трое мальчиков в тот день пришли на реку Селенгу купаться. Двое из них забрались в воду и в какой-то момент начали тонуть. На помощь детям бросился местный житель с супругой, которые заметили неладное. Пока они помогали мальчикам в воде, третий забежал в заросли, после чего пропал.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. К расследованию подключилась региональная прокуратура.

До этого в Петербурге девочка начала тонуть во время купания в озере и ее спас находившийся рядом мужчина.

Ранее в МЧС дали советы, как понять, что ребенок тонет во время купания.