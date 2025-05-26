На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии ребенок забежал в заросли кустов на реке и пропал

В Бурятии ищут семилетнего мальчика, который пропал на реке
close
Прокуратура Республики Бурятия

В Бурятии сотрудники экстренных служб ищут семилетнего мальчика, который пропал во время ЧП на реке. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в селе Брянск в Кабанском районе 25 мая. По данным следствия, трое мальчиков в тот день пришли на реку Селенгу купаться. Двое из них забрались в воду и в какой-то момент начали тонуть. На помощь детям бросился местный житель с супругой, которые заметили неладное. Пока они помогали мальчикам в воде, третий забежал в заросли, после чего пропал.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. К расследованию подключилась региональная прокуратура.

До этого в Петербурге девочка начала тонуть во время купания в озере и ее спас находившийся рядом мужчина.

Ранее в МЧС дали советы, как понять, что ребенок тонет во время купания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами