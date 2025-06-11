Пользователи массово жалуются на обновление iOS 26

Сразу после релиза бета-версии новой операционной системы iOS 26 владельцы iPhone начали массово сообщать о серьезных проблемах. Многие устройства после попытки обновления оказались «кирпичами» — они перестали включаться и застряли в режиме зарядки, сообщает Life.

На данный момент единственным выходом остается возврат к предыдущей версии iOS с помощью подключения к компьютеру.

Тем, кому удалось установить обновление, заявляют о множестве неприятностей: произвольная смена обоев на главном экране, нестабильная работа приложений, частичное отсутствие русского языка в интерфейсе, проблемы с мобильной связью и интернет-соединением, а также исчезновение иконок приложений.

Пользователи в социальных сетях и на специализированных форумах называют iOS 26 самой «сырой» и проблемной версией за последние 12 лет. Многие рекомендуют воздержаться от обновления, особенно если iPhone используется как основное рабочее устройство.

Кроме того сообщалось, что пользователи iPhone, установившие первую бета-версию iOS 26 для разработчиков, не видят стоимость своей поездки до вызова такси в приложении Яндекс Go. С багом столкнулись сразу несколько сотрудников «Газеты.Ru» и другие владельцы iPhone.

Ранее Apple выпустила обновление iOS 26 со «стеклянным» дизайном.