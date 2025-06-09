Россиянин пытался провезти в РФ 282 игрушки Лабубу

Мужчина пытался незаконно провезти в Россию партию игрушек Лабубу. Об этом сообщает ФТС России в Telegram-канале.

Россиянина остановили на «зеленом» коридоре с коробками общим весом 46 килограмм, когда он возвращался из Пекина в Иркутск. Таможенники осмотрели багаж и обнаружили большое количество брелоков с популярным персонажем. Всего при мужчине было 282 игрушки.

В беседе с сотрудниками ФТС пассажир признал, что в РФ планировал перепродавать эти аксессуары.

«Партия признана коммерческой. Игрушки изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о недекларировании товаров. В рамках закона фигурант может получить штраф, его размер может варьироваться от одной второй до двукратной стоимости найденных товаров.

До этого правозащитница Екатерина Дуб рассказала о схеме обмана. Связанной с Лабубу. В Telegram проводятся розыгрыши этих игрушек, для участия специальный бот просит отправить полученный на телефон код. На самом деле это код от аккаунта в мессенджере, таким образом мошенники крадут профили.

Ранее психолог заявила о пользе пугающих игрушек для детской психики.