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На конференции ООН 95 стран выступили против загрязнения пластиком океанов

На конференции ООН по океанам 95 стран выступили против загрязнения пластиком
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Bryan R. Smith/Pool/Reuters

Участники конференции ООН по океанам, проходящей с 9 по 13 июня во французской Ницце, приняли совместное заявление, посвященное борьбе с загрязнением мирового океана пластиковыми отходами. По информации министерства иностранных дел Франции, 95 стран, участвующих в мероприятии, выразили поддержку этому заявлению, пишет ТАСС.

«Ежегодно производится около 460 млн тонн пластика. Если мы не предпримем никаких мер, к 2060 году это количество утроится. Страны из всех регионов мира смогли заявить о своей приверженности заключению амбициозного и эффективного международного договора, охватывающего весь жизненный цикл пластмасс», — говорится в официальном коммюнике.

Список стран, подписавших заявление, не был опубликован. Следующие обсуждения по этой теме в рамках ООН запланированы в Женеве с 5 по 14 августа.

Заявление имеет пять ключевых целей, одной из которых является призыв к глобальному сокращению производства и потребления «пластиковых полимеров в первичных формах». Также поддержавшие это заявление страны выступили за введение юридически обязывающих норм, запрещающих производство наиболее «проблемных» пластиковых изделий, и разработку перечня таких товаров. Кроме того, они настаивают на улучшении дизайна пластиковых продуктов для минимизации их негативного воздействия на окружающую среду и создании финансового механизма для поддержки этих инициатив. Последней целью является разработка международного соглашения, которое позволит постепенно адаптировать требования в будущем.

В конце стало известно, что Минприроды РФ может ввести ограничения на использование полистирольной упаковки для пищевой продукции, включая упаковку для куриных яиц.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить саше из пластика.

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