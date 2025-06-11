Эндокринолог объяснила, почему после 30 сложнее похудеть

Многие люди замечают, что с возрастом им становится сложнее избавиться от лишнего веса, который к тому же не только медленнее уходит, но и быстрее набирается. Но почему так происходит и можно ли как-то изменить ситуацию? На эти вопросы в беседе с «Газетой.Ru» ответила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Как обратила внимание врач, многие люди ошибочно полагают, что всему виной нарушения в работе щитовидной железы. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев причина кроется совсем в другом — снижением метаболизма, то есть, обмена веществ. А это, в свою очередь, связано с постепенным уменьшением мышечной массы человека с возрастом.

«Мышцы — это основной энергопотребляющий орган, где сжигается больше всего калорий. Соответственно, чем больше мышечная масса, тем лучше сжигаются калории, а чем мышечная масса ниже, тем хуже этот процесс происходит. В свою очередь, на поддержание нормального уровня мышечной массы влияют гормоны, такие как соматотропный гормон (гормон роста) и половые гормоны, из которых особенное влияние на мышечную массу оказывает тестостерон», — рассказала Михалева.

Поэтому, по ее словам, мужчины, у которых уровень тестостерона значительно выше, чем у женщин, менее склонны к ожирению. И мужчины легче худеют за счет того, что у них более высокая мышечная масса.

«При этом, как известно, с возрастом происходит снижение выработки различных гормонов. У женщин и мужчин эти процессы происходят по-разному и в разном возрасте. Но, например, если говорить о гормоне роста, то его выработка начинает снижаться уже с 30 лет», — добавила врач.

При этом она подчеркнула, что основное влияние на сохранение нормальной мышечной массы оказывает уровень физической нагрузки. И сегодня, к сожалению, можно констатировать, что более 70% (а то и 90%) населения страдают от гиподинамии, то есть имеют низкую физическую нагрузку. Особенно люди старшего возраста.

Таким образом, по словам эндокринолога, избежать возрастного набора веса могут и женщины, и мужчины. Важно лишь следить за своим образом жизни, питанием, поддерживать достаточный уровень физической активности.

«Для того, чтобы поддерживать нормальную мышечную массу во всех возрастных группах, нужен базовый уровень физической активности. Это те пресловутые 10 тыс. шагов в день, плюс дополнительно нужно не менее 150 минут в неделю физической нагрузки средней и высокой интенсивности. Кроме того, в возрасте старше 40 лет уже нужно снижать калорийность пищи на 100 ккал, а с возраста 50-55 лет — еще на 100 ккал. То есть всего на 200 ккал от молодого возраста, потому что потребность в калориях снижается», — посоветовала врач.

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