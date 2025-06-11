Россияне боятся поездок и переездов из-за языкового барьера

Каждый третий россиянин (30%) признался, что откладывал поездки или переезд именно из-за неуверенности в своем английском. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего опасений вызывает получение визы — 8% боятся собеседования на английском языке в консульстве. 6% откладывают поездку, потому что переживают, что не смогут разобраться в аэропорту. 15% респондентов отметили, что боятся, что не смогут объясниться в англоязычной стране.

Оказалось, что опасения не напрасны — почти половина россиян (46%) так или иначе испытывали проблемы в путешествиях из-за незнания английского. Самые распространенные сложности возникали в аэропортах и отелях — с этим столкнулись 8% респондентов. Каждый десятый (10%) испытывал трудности с заказом еды в ресторанах и кафе. Некоторым незнание языка стоило целой поездки: 3% рассказали, что не смогли объясниться на границе и их развернули обратно, а еще 3% не прошли собеседование в консульстве на получение визы из-за слабого английского. При этом 29% признались, что у них возникали мелкие трудности, но все проблемы удавалось решить на месте.

«Английский язык давно стал неотъемлемой частью комфортных путешествий. Даже базовые знания значительно уменьшают стресс: вы сможете объясниться в аэропорту, отеле или ресторане без лишних переживаний. Если поездки планируются в ближайшее время, советуем заранее пройти короткий курс практического английского, посетить пару разговорных клубов или взять несколько индивидуальных занятий с преподавателями. Это повысит вашу уверенность и даст возможность по-настоящему расслабиться в поездке», — рассказывает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Ранее россиянам назвали главные ошибки в изучении английского языка.