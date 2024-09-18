Россиянам назвали главные ошибки в изучении английского языка

С нового учебного года многие собираются снова взяться за английский. О частых ошибках, которые приводят к потере мотивации, нулевому результату и разочарованию в учебе, «Газете.Ru» рассказала академический директор онлайн-школы «Инглекс» Виктория Кодак.

Первая ошибка — ставить цель полностью выучить английский и говорить как носитель.

«Обучение — очень энергозатратный процесс для мозга. Когда вы приходите к мозгу с ТЗ: «Мне нужны калории, чтобы вместить в себя несколько тысяч новых слов, новые грамматические конструкции и способы произносить звуки», он захочет узнать, ради чего все это. Вы должны обосновать себе целесообразность такого расходования времени и калорий. Если ваша цель звучит как «выучить английский», то мозг довольно быстро смекнет, что так не бывает. Язык — не велосипед, на котором вы сначала не умеете кататься, а спустя несколько дней, две сбитых коленки и один локоть — умеете. Язык нельзя «выучить», так как это не конечный процесс», — отметила она.

Другой пример неконкретной, но часто встречающейся цели, — «говорить на английском, как я говорю на русском». Чтобы достичь такого уровня, нужно потратить колоссальное количество ресурсов. Когда студенты это понимают, мотивация моментально сгорает.

«Поэтому важно ставить достижимые цели: «уметь представить себя простыми предложениями», «детально рассказывать о своих хобби и профессии», «поддержать беседу о книгах». Когда вы знаете, куда идете, легко понять, какая часть пути еще впереди», — отметила эксперт.

Вторая ошибка — хотеть результата без усилий.

Неконкретная цель часто приводит учеников к поиску волшебных способов изучения языка. И когда ни один из них не работает, люди бросают обучение и превращаются в так называемых «вечных студентов». Они пробуют разные школы, методики и разговорные клубы, но никогда не доводят обучение до конца и в итоге разочаровываются в себе.

«Чтобы такого не происходило, нужно выбирать обучение с системным подходом. Важно идти от простого к сложному: на самые базовые вещи вроде глагола to be и простых времен нужно нанизывать более верхнеуровневые понятия. Другими словами, сначала вы учите названия еды, а потом — концепцию совести. Не наоборот. Ваши знания должны стоять на прочном фундаменте из железобетона, а не на кубиках для «Дженги», — рассказала Кодак.

Третья ошибка — стараться освоить язык как можно быстрее.

«Есть курсы, на которых обещают прыгнуть от уровня A1 до C1 за год или даже три месяца. Но правда в том, что мозг не может вместить в себя такой объем информации за короткий срок. Согласно международной системе языковой компетенции CEFR, чтобы освоить даже первую ступень A1 с нуля, нужно от 100 до 150 часов. Получается, если заниматься по 2 часа в неделю, то понадобится около 50 недель. Но и без перерыва вы заниматься не можете. Продолжая строительную метафору, квартиры в вашем доме должны иметь окна. Давайте себе время для отдыха, а мозгу — возможность усвоить новую информацию. Важно изучать английский в том темпе и объеме, который комфортен для вас. Но с другой стороны — делать это нужно постоянно и по определенной траектории, от одной темы к другой», — отметила специалист.

Четвертая ошибка — учить английский через сериалы и фильмы.

«Идея выучить английский по сериалу «Друзья» с субтитрами настолько же привлекательна, насколько и утопична. Учить по одному новому слову в приложении или смотреть короткие видео в оригинале полезно, но только как дополнение к системной программе. В обратном случае вы будете просто выхватывать случайные знания, которые непонятно, как правильно использовать. А уж научиться говорить по сериалам точно невозможно. Это простая мысль, но тем не менее: чтобы заговорить на английском, нужно… говорить на английском. Сравните с любым навыком, например, катанием на роликах. Можно бесконечно говорить про модели, качество колес и подшипники, но это никак не приблизит вас к цели. Придется обуваться и делать первые шаги. И с общением на английском — то же самое», — констатировала преподаватель.

Пятая ошибка — не обращать внимания на свое нежелание учить язык.

«Быстрых результатов в английском не бывает, поэтому многие студенты теряют первоначальный заряд мотивации. Чтобы поддерживать желание заниматься, вам нужен преподаватель, который не просто читает лекции, а формирует с вами человеческую связь. Студенты часто ленятся делать домашнюю работу, но на уроки ходят с удовольствием. И это не потому, что студент не может заснуть и ждет следующего упражнения на Present perfect. Просто он знает, что на уроке его встретит человек, с которым приятно общаться. Хороший педагог грамотно и мягко хвалит вас и дает буст к мотивации. Поэтому при выборе школы нужно обращать внимание на пробный урок. Его должен вести будущий преподаватель, чтобы вы познакомились с ним до оплаты курса», — резюмировала Кодак.

Ранее выяснилось, что почти треть россиян завидуют тем, кто знает английский.