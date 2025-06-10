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12-летняя девочка из Индии посадила более 150 тысяч деревьев

Индийская девочка посадила более 150 тысяч деревьев за пять лет
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prasiddhi.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девочка из Индии посадила более 150 тысяч деревьев за несколько лет. О пути активистки рассказывает Good News Network.

Прасиддхи Сингх — 12-летняя девочка, которую называют «индийской Гретой Тунберг», посвятила себя озеленению страны. Она начала с посадки деревьев в возрасте 7 лет после разрушительного циклона в ее родном штате Тамилнад, а уже в следующем году Прасиддхи получила престижную награду Dal Puraskar за свои заслуги в охране природы.

Девочка занимается восстановлением мангровых зарослей и озер, выступает на крупных международных форумах, таких как саммиты ООН по изменению климата. Также она основала фонд Prasiddhi Forest Foundation, который проводит образовательные программы. За это время Сингх посадила более 150 000 деревьев и создала 14 «фруктовых лесов» в общественных местах по всей Индии. Прасиддхи стала вдохновителем для тысяч волонтеров и самым молодым лидером по восстановлению лесов.

Ранее израильские военные похитили Тунберг с плывущего в сектор Газа судна.

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