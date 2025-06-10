Экс-министр обороны Казахстана опроверг сообщения о своем задержании

Экс-министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков опроверг сообщения о своем задержании. Об этом сообщает Tengrinews.

Он подчеркнул, что в текущий момент находится в отпуске, ему «дали возможность отдохнуть». Сейчас он находится дома в Астане с женой и детьми.

Жаксылыков подчеркнул, что планирует обратиться в правоохранительные органы в связи с распространением недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство.

8 июня сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Жаксылыкова и назначил на его место Даурена Косанова.

Причины отставки министра не названы.

Жаксылыков занимал пост министра обороны с 2022 года — при двух правительствах. До этого он восемь лет командовал Национальной гвардией страны — с 2014 по 2022 год. Также с 2008 по 2014 год он командовал внутренними войсками МВД Казахстана. В конце 2024 года Жаксылыков возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.

Ранее Белоусов обсудил с главой МО Казахстана Жаксылыковым военное сотрудничество.