В Казахстане сменился министр обороны

Токаев уволил министра обороны Жаксылыкова и назначил на его место Косанова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны Руслана Жаксылыкова и назначил на его место Даурена Косанова. Об этом пишет «Интерфакс».

Жаксылыков занимал пост министра обороны с 2022 года — при двух правительствах. До этого он восемь лет командовал Национальной гвардией страны — с 2014 по 2022 год. Также с 2008 по 2014 год он командовал внутренними войсками МВД Казахстана. В конце 2024 года Жаксылыков возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.

Косанов до перехода на пост министра был командующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана (с 2022 года) и в сентябре 2024 года стал заместителем Жаксылыкова.

Позднее стало известно, что 8 июня Токаев также отправил в отставку министра транспорта Марата Карабаева.

Причины отставки обоих министров не названы.

До этого президент Казахстана освободил от должности вице-премьера Нурлана Байбазарова. Байбазаров отвечал за развитие национальной экономики.

Ранее Белоусов обсудил с главой МО Казахстана Жаксылыковым военное сотрудничество.