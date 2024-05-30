Министры обороны РФ и Казахстана обсудили военное сотрудничество

Министры обороны России и Казахстана Андрей Белоусов и Руслан Жаксылыков в Алма-Ате обсудили двустороннее военное сотрудничество и взаимодействие в рамках региональных организаций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минобороны Казахстана.

Там рассказали, что Белоусов и Жаксылыков, обсуждая актуальные аспекты сотрудничества между РФ и Казахстаном, затронули вопросы подготовки кадров. Кроме того, они обсудили проведение совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Уточняется, что Жаксылыков проинформировал российского коллегу о проведении в июле на западе Казахстана учения «Бирлестик» с участием контингентов Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

До этого сообщалось, что Белоусов прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета глав военных ведомств стран — членов ОДКБ.

Ранее армянские власти приостановили финансирование деятельности ОДКБ.