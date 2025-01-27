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Похищенную в Ираке россиянку нашли спустя два года

Mash: похищенную иракскими ополченцами россиянку нашли через два года
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Al Rabiaa TV/YouTube

Похищенную иракскими ополченцами россиянку Елизавету Цуркову нашли живой через два года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мы уверены, что команда Трампа привлечет иракское правительство к ответственности и сделает безопасное возвращение Элизабет реальным приоритетом, а не просто темой для разговоров, как предыдущая администрация», — сказала сестра Цурковой.

В 2023 году в Ираке похитили гражданку России Елизавету Цуркову. Сообщалось, что ее удерживали как заложницу.

В марте 2023 года Цуркова приехала в Багдад — столицу Ирака, — чтобы провести научное исследование, которое должно было использоваться для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. В страну она въехала по российскому паспорту. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь.

Позже Цуркова призналась в проведении подрывной работы в пользу спецслужб Израиля и США. Она заявила, что, являясь агентом ЦРУ и «Моссада», в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами. После этого, утверждает Цуркова, она отправилась с подрывной миссией в Ирак. Ее основной задачей в Ираке являлось разжигание вражды между шиитами.

Кроме того, Цуркова выступила с критикой военных действий Израиля в секторе Газа. Она также заявила, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху управляется своей женой Сарой и сыном Яиром.

Цуркова обратилась к семьям израильских заложников, находящихся в плену у движения ХАМАС, с призывом убедить правительство Израиля остановить войну. Также она попросила свою семью добиваться ее освобождения.

Ранее в Израиле подтвердили освобождение четырех заложниц из плена ХАМАС.

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