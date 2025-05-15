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Трех сотрудников московского издательства задержали за пропаганду ЛГБТ

В Москве задержали трех сотрудников издательства по делу о пропаганде ЛГБТ
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В Москве задержали трех сотрудников издательства «Индивидуум принт» по делу о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, задержанные «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги, в которых содержалась пропаганда нетрадиционных отношений. Всего было продано более тысячи экземпляров.

В настоящее время подозреваемые ожидают избрания меры пресечения. Следователь требует заключить их под стражу.

14 мая сообщалось, что директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.

В издательстве «Эксмо» утверждают, что дело Норовяткина связано с печатной продукцией издательства Popcorn books, в которых была выявлена пропаганда ЛГБТ. В «Эксмо» также заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а претензии правоохранительных органов касаются исключительно книг, изданных Popcorn Books.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски и задержания сотрудников издательства Individuum.

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