На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Мальте к пожизненным срокам приговорили убийц журналистки Гализии

На Мальте членов банды «Максар» осудили пожизненно за убийство журналистки
close
Depositphotos

На Мальте четверых членов банды «Максар» приговорили к пожизненному заключению за убийство журналистки Дафны Каруаны Гализии и адвоката Кармеля Чиркопа. Об этом сообщает издание Times of Malta.

В банду входили Джордж Деджорджо, Адриан Агиус, Роберт Агиус и Джейми Велла. Они признаны виновными в убийстве Чиркопа. Также ранее, 6 июня, Агиус и Велла были осуждены за убийство Гализии.

В октябре 2017 года в мальтийском селе Бидниджа произошел взрыв, унесший жизнь журналистки и блогера Дафны Каруаны Гализии. Она заявляла о возможной связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, упомянутой в «панамских документах». Это заявление вызвало широкий резонанс на острове. Многие на Мальте считают, что настоящий организатор убийства до сих пор не найден, и расследование гибели журналистки привело к политическому кризису. Тысячи людей вышли на улицы Валетты, требуя отставки премьера для обеспечения правосудия. В итоге Мускат покинул свой пост.

В июле 2019 года на Мальте генеральный прокурор Питер Греш утвердил обвинительное заключение против троих подозреваемых: Винса Муската, Джорджа Деджорджио и Альфреда Деджорджио. На суде адвокат Муската признал вину своего клиента по всем пунктам обвинения. Мускат получил 15 лет тюрьмы. После этого полиция задержала трех человек: братьев Адриана и Роберта Агиус, а также Джейми Веллу.

Ранее известного писателя нашли мертвым в мусорном контейнере в Лас-Вегасе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами