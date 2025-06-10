На Мальте к пожизненным срокам приговорили убийц журналистки Гализии

На Мальте четверых членов банды «Максар» приговорили к пожизненному заключению за убийство журналистки Дафны Каруаны Гализии и адвоката Кармеля Чиркопа. Об этом сообщает издание Times of Malta.

В банду входили Джордж Деджорджо, Адриан Агиус, Роберт Агиус и Джейми Велла. Они признаны виновными в убийстве Чиркопа. Также ранее, 6 июня, Агиус и Велла были осуждены за убийство Гализии.

В октябре 2017 года в мальтийском селе Бидниджа произошел взрыв, унесший жизнь журналистки и блогера Дафны Каруаны Гализии. Она заявляла о возможной связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, упомянутой в «панамских документах». Это заявление вызвало широкий резонанс на острове. Многие на Мальте считают, что настоящий организатор убийства до сих пор не найден, и расследование гибели журналистки привело к политическому кризису. Тысячи людей вышли на улицы Валетты, требуя отставки премьера для обеспечения правосудия. В итоге Мускат покинул свой пост.

В июле 2019 года на Мальте генеральный прокурор Питер Греш утвердил обвинительное заключение против троих подозреваемых: Винса Муската, Джорджа Деджорджио и Альфреда Деджорджио. На суде адвокат Муската признал вину своего клиента по всем пунктам обвинения. Мускат получил 15 лет тюрьмы. После этого полиция задержала трех человек: братьев Адриана и Роберта Агиус, а также Джейми Веллу.

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