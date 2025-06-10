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Представитель МВД Волк высказалась по поводу кимоно для сотрудников ведомства

Волк: кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям вузов МВД РФ
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала информацию о том, что сотрудникам ведомства будут выдавать в качестве формы в том числе кимоно. Комментарий об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

«‎Кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций МВД России для занятий по физической подготовке и отработки боевых приемов борьбы. А по истечении срока ношения будут передаваться им в собственность. И это черным по белому написано в постановлении Правительства Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В России обновили нормы вещевого обеспечения и описания форменной одежды для сотрудников МВД. Власти внесли поправки в постановление «О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел РФ». Как писала «Парламентская газета», в гардеробе у сотрудников ведомства появятся: куртка демисезонная, облегченные брюки, кимоно (куртка, брюки, пояс) и облегченные спортивные туфли.

Еще, согласно новым правилам, женщинам будут выдавать на зиму шерстяную пилотку вместо фуражки, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху — сапоги.

Ранее юрист предупредила об изменениях в школьной форме в новом учебном году.

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