Стало известно гражданство устроившего стрельбу в австрийской школе

Подозреваемым в стрельбе в школе Граца оказался 21-летний местный житель, он покончил с собой после совершения преступления. Об этом сообщает австрийское издание OE24 со ссылкой на местную полицию.

«Предполагаемый преступник, по данным следствия, покончил с собой в туалете. Им оказался 21-летний австриец, который проживал под Грацем», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что преступником было использовано две единицы стрелкового оружия. При этом отмечается, что подозреваемый мог приобрести их легально.

Утром 10 июня молодой человек открыл стрельбу в школе австрийского города Грац. Он атаковал учеников в двух классах. В одном из соседних помещений учительница забаррикадировалась вместе с учениками. По последним данным, в результате нападения погибли 10 человек, еще 28 пострадали. Позже тело подозреваемого нашли в одном из туалетов школы. По предварительным данным, он был бывшим учеником этой школы. Сам же молодой человек считал себя жертвой издевательств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что трехдневный траур объявят в Австрии после стрельбы в Граце.