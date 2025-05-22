В Краснодаре подросток пытался перелезть через вагон поезда и получил удар током

В Краснодаре 16-летний подросток выжил после удара током на железной дороге

В Краснодаре устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, юноша получил удар током. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Инцидент произошел 21 мая на станции «Краснодар-2». 16-летний юноша решил перелезть через вагон цистерну грузового поезда и получил удар током. Пострадавший выжил, он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно Курского направления Московской железной дороги, он катался на крыше электрички и получил удар током. Подростка, лежавшего на рельсах, нашел проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. У школьника диагностирована электротравма.

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