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Полиция в Москве задержала причастных к «похищению» убежавшей из рехаба девушки

МВД: задержаны люди, насильно затащившие девушку в авто для доставки в рехаб
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Global Look Press

В Москве полиция задержала людей, которые насильно затащили девушку в машину на улице Мастеркова и увезли. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, информация об инциденте, произошедшем 10 июня, поступила в службу 102. Сотрудники дорожной полиции менее чем за час обнаружили машину на Варшавском шоссе.

«Предварительно установлено, что гражданка проходила лечение в одном из реабилитационных центров, который самовольно покинула, после чего была обнаружена родственниками и сотрудниками центра и помещена в автомобиль с целью доставления в реабилитационный центр и продолжения курса», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что водитель и пассажиры автомобиля задержаны и доставлены в территориальный отдел. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого мать девушки, которую силой посадили в машину в Москве, заявила, что это не похищение. По словам женщины, ее дочь отправили в реабилитационный центр для прохождения лечения.

Ранее шестеро мужчин похитили блогера у Ярославского вокзала в Москве.

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