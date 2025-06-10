Стали известны подробности «похищения» девушки в Москве

Baza: девушку, которую силой посадили в машину в Москве, отправили в рехаб

Мать девушки, которую силой посадили в машину в Москве, заявила, что это не похищение. По словам женщины, ее дочь отправили в реабилитационный центр для прохождения лечения, пишет Telegram-канал Baza.

«Спешим всех успокоить, это не похищение, а отправка в рехаб», — говорится в публикации.

Мать девушки рассказала, что ее дочь страдает от наркотической зависимости, поэтому она решила отправить ее в реабилитационный центр. Девушка, по всей видимости, не хотела ложиться в рехаб и сопротивлялась. Именно этот момент и попал на видео, которое разлетелось по новостным пабликам.

Инцидент произошел днем 10 июня. На видео можно увидеть, как несколько мужчин заталкивают молодую девушку в белый автомобиль.

По словам очевидцев, в этот момент она сопротивлялась и кричала «помогите». Прохожие пытались отбить девушку у незнакомцев, однако у них ничего не получилось — машина вместе с девушкой уехала с места происшествия.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, все участники происшествия сейчас находятся в отделе полиции. Сообщается, что девушка проходила лечение в рехабе из-за проблем с запрещенными веществами. Ее пытались вернуть туда по инициативе матери.

Всех участников инцидента опрашивают. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит дать оценку действиям матери и мужчин.

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