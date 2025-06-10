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«Святая вода» из «чудо-дерева» оказалась утечкой из трубы

The Indian Express: в Индии «святая вода» из чудо-дерева оказалась утечкой из трубы
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thesonawanex/X

«Святая вода» из «чудо-дерева» в Индии оказалась утечкой из водопроводной трубы, пишет The Indian Express.

Как пишут местные СМИ, к дереву, растущему в пригороде Пуны, ежедневно приезжали сотни паломников. Причиной этому стало необычное явление — из полого ствола растения начала вытекать вода, что жители расценили как проявление божественной силы.

Очевидцы сняли кадры, на которых видно, как люди приносят гирлянды, посыпают ствол куркумой и киноварью, совершают обряды и молятся у дерева, считая, что вода обладает целебными свойствами. Однако вскоре выяснилась причина «чуда»: городские власти провели расследование и установили, что под деревом произошла утечка из трубы старого подземного водопровода. Вода нашла выход через полое пространство внутри ствола.

«Это не чудо. Под деревом проходит старый водопровод. Из-за утечки вода нашла выход через полый ствол», — заявил Правин Дхумал, заместитель инженера.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой ситуации с иронией.

«Если бы мы гнались за образованием, инфраструктурой и здравоохранением с той же скоростью, с которой мы гонимся за чудесами...» — пишут комментаторы.

Ранее пара в Индии поженилась спустя 70 лет совместного проживания.

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