Пара в Индии поженилась спустя 70 лет совместного проживания, пишет The Indian Express.

В деревне Галандар, расположенной в округе Дунгарпур штата Раджастхан, 95-летний Рама Бхай Кхарари и его 90-летняя партнерша Дживали Деви официально зарегистрировали свой брак после того, как прожили вместе почти семьдесят лет. Пара воспитала восьмерых детей и имеет несколько поколений внуков. Все это время они жили по традиции племени Ната, при которой мужчина и женщина могут быть связаны семейными узами без формальной регистрации отношений. Такие союзы в рамках местной культуры считаются полноценными, а дети, рожденные в них, признаются законными и имеют право на наследство.

Однако в последние годы члены семьи заметили, что из-за отсутствия официального брака Дживали Деви сталкивалась с определенными социальными ограничениями. Ей, например, не позволяли участвовать в ритуалах на свадьбах собственных детей — таких как халди или приветствие жениха — потому что она не считалась «настоящей» матерью невесты или жены.

«Они сами проявили интерес к женитьбе, и вся семья поддержала это решение», — рассказал сын пары.

Старейшины деревни также одобрили идею, и церемония бракосочетания состоялась в начале июня, собрав практически всю деревню.

«Вся деревня была в сборе. Мы праздновали с музыкой и танцами, завершив ритуалы так, как положено», — добавили дети супругов.

Ранее жениху ампутировали пальцы на ногах из-за слишком тесной свадебной обуви.