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Россиян предупредили об опасности слишком красной клубники

Токсиколог Вострухов: клубника слишком красного цвета может быть опасна
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Pexels

Слишком красный цвет клубники может указывать на то, что при ее выращивании агрономы использовали опасные вещества. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Это могут быть антибиотики, различные химикаты, которые препятствуют развитию сорняков в посадках клубники, пестицидов. Это, конечно, нитраты — удобрения, которые при определенных условиях превращаются в нитриты, представляют угрозу жизни и здоровью человека», — предупредил токсиколог Сергей Вострухов.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала газете «Известия», что глянцевая клубника без запаха, скорее всего, подверглась химической обработке, поэтому должна вызвать настороженность у покупателя.

Аллерголог-иммунолог Анна Максимова, в свою очередь, отметила, что потребление большого количества таких ягод грозит отравлением токсинами и развитием аллергии. Среди признаков аллергической реакции она выделила неприятные ощущения в полости рта в виде зуда, покалывания, жжения.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова до этого рассказала «Газете.Ru», что суточная норма потребления клубники для взрослого человека отличается от индивида к индивиду из-за особых потребностей или общего состояния здоровья. В среднем, взрослый человек может есть в день 1,5–2 чашки клубники.

Ранее россиянам пообещали падение цен на клубнику.

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