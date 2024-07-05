В центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения

Мужчина набросился с ножом на повара бара в центре Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 5 июля около одного из баров на Рождественском бульваре. Судя по кадрам с места происшествия, конфликт между поваром заведения и гостем случился на улице.

Посетитель делал агрессивные выпады в сторону сотрудника бара, а тот защищался от нападавшего ногами. Однако вооруженный мужчина успел ударить его ножом в сердце.

В итоге 25-летний повар был госпитализирован, а злоумышленник задержан. В отношении хулигана возбудили дело о покушении на жизнь человека. Как ожидается, суд отправит задержанного под стражу.

Ранее гостя, пристававшего к посетителям омского кафе, ранил ножом повар заведения.